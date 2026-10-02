Kanada, Pasifik Bağlantısı boru hattına ilk ulusal çıkar projesi statüsünü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada, Pasifik Bağlantısı boru hattına ilk ulusal çıkar projesi statüsünü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada, Pasifik Bağlantısı boru hattına ilk ulusal çıkar projesi statüsünü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada hükümeti, Batı Kıyısı'ndaki Pasifik Bağlantısı boru hattı projesine ulusal çıkarlara hizmet eden proje statüsü verdi. Bu statüyü alan ilk proje olan yaklaşık 1.250 kilometrelik hat, günde 1 milyon varile kadar ek petrol ihracat kapasitesi sağlayacak.

OTTAWA, 2 Ekim (Xinhua) -- Kanada hükümeti perşembe günü, Pasifik Bağlantısı (Pacific Link) adı verilen Batı Kıyısı petrol boru hattı projesini ulusal çıkarlara hizmet eden projeler listesine aldı. Bu adımla enerji alanında ABD'ye bağımlılığın azaltılması ve diğer pazarlara yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor.

Alberta eyaletinin Bruderheim kentinden British Columbia eyaletinin Delta kenti yakınlarındaki derin su limanına uzanacak yaklaşık 1.250 kilometre uzunluğundaki boru hattı, ülkenin petrol ihracat kapasitesine günde 1 milyon varile kadar ek kapasite sağlayacak.

Pasifik Bağlantısı, "Kanada'nın İnşası Yasası" kapsamında ulusal çıkarlara hizmet eden proje statüsü verilen ilk proje olma özelliği taşıyor. Bu statü, projenin federal düzenleyici kurumlar tarafından hızlandırılmış bir inceleme sürecinden geçmesini sağlıyor.

British Columbia eyaletinin Kuzey Kıyı bölgesi boyunca uzanan hassas deniz ekosistemleri üzerinden geçmeyecek şekilde tasarlanan boru hattı, güney rotasını izleyecek. Projenin maliyetinin 35,2-43,7 milyar Kanada doları (yaklaşık 25,8-32 milyar ABD doları) arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kanada, dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olsa da ABD pazarına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor. Kanada, 2025 yılında ham petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını ABD'ye yaptı.

Hükümete göre, Pasifik Bağlantısı projesi, mevcut Trans Mountain boru hattı sistemindeki iyileştirmelerle birlikte, Kanada'nın ABD'ye yönelik boru hattı kapasitesine olan bağımlılığını 2025'teki yaklaşık yüzde 82-83 seviyesinden yüzde 65-70'e düşürebilir.

Projenin Western Canadian Select ile West Texas Intermediate ham petrolü arasındaki varil başına fiyat farkını 3 ila 5 ABD doları azaltması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
İhracatEkonomiEnerjiGüncelKanadaÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 13:29:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Kanada, Pasifik Bağlantısı boru hattına ilk ulusal çıkar projesi statüsünü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei