Kanada, Ukrayna'ya Hava Savunma Füzeleri Hibe Etti

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OTTAWA, 22 Kasım (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, Kanada'nın hibe ettiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'nin (NASAMS) Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

Blair cuma günü yaptığı basın açıklamasında söz konusu hibenin, askeri bölgeler, sivil kritik altyapı ve nüfus merkezlerine yönelik yıkıcı hava saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Açıklamada Kanada'nın Şubat 2022'den bu yana Kanada Silahlı Kuvvetleri envanterinden 300'ün üzerinde hava savunma füzesini bağışladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Kanada tarafından ABD'den satın alınan bu yüksek öncelikli hibe, Kongsberg ve Raytheon şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği yeni bir seriyi temsil ediyor.

NASAMS, insansız hava araçları, füze ve uçak saldırılarına karşı yüksek başarı oranıyla koruma yapan kısa ve orta menzilli kara konuşlu bir hava savunma sistemi.