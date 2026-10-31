Kanada, Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2'ye ulusal proje statüsü verdi

Kanada, Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2'ye ulusal proje statüsü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada federal hükümeti, Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2 projesine ulusal öneme sahip proje statüsü verdi. Kararın ticaret altyapısını güçlendirmek ve ABD pazarına bağımlılığı azaltmak için alındığı belirtildi.
DELTA, 31 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta kentindeki Roberts Bank'te demir atmış konteyner gemisi, 30 Ekim 2026.
Kanada federal hükümeti cuma günü ülkenin en büyük limanı olan Vancouver Limanı'ndaki Roberts Bank Terminal 2 projesini ulusal öneme sahip proje kapsamına aldı. Kararın, ticaret altyapısını güçlendirmek ve ABD pazarına bağımlılığı azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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