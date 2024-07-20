Kanada ve Çin, ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak için taahhütte bulundu

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Kanada ve Çin, ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak amacıyla ilişkilerde "pragmatik" yaklaşımla ilerleme taahüdünde bulundu.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Çinli mevkidaşı Vang Yi başkent Pekin'de bir araya geldi.

Toplantıda, iki ülkenin ilişkilerindeki fırsat ve zorlukların yanı sıra "Rusya- Ukrayna Savaşı, İsrail- Filistin çatışması ve Kore Yarımadası'ndaki gerilimler" de dahil olmak üzere ortak kaygı oluşturan pek çok küresel ve bölgesel mesele ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak için "pragmatik" şekilde ilerleme sözünde bulunan bakanlar, barış, güvenlik ve ticaret gibi alanlarda düzenli görüşmeler gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Bakanlar ayrıca, iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret ederek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve diğer uluslararası forumlardaki ortak konularda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Joly, Kanada'nın "tek Çin" politikasına bağlılığının değişmediğini belirterek, buna uymaya devam edeceklerini kaydetti.

Gelecek yılın Çin-Kanada stratejik ortaklığının 20. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Vang da ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırmaları gerektiğini kaydetti.