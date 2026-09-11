Kanada ve Ukrayna '100 yıllık ortaklık' bildirisi imzaladı, savunmada İHA hamlesi - Son Dakika
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Kanada ve Ukrayna '100 yıllık ortaklık' bildirisi imzaladı, savunmada İHA hamlesi

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Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkelerinin '100 yıllık ortaklığı için' bildiri imzaladı. Carney, savunmadan enerjiye uzun vadeli işbirliğinin yanı sıra İHA üretiminde yaklaşık 400 Kanadalı tedarikçiyi buluşturan ulusal pazar yeri kurulduğunu duyurdu.

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkelerinin "100 yıllık ortaklığı için" bildiri imzaladı.

Carney, imza töreni sonrası yaptığı basın açıklamasında, ortaklık anlaşmasının Ukrayna'daki savaşın ötesinde "uzun vadeli bir işbirliğini hedeflediğini" belirtti.

"Devlet Başkanı Zelenskiy ile az önce 100 yıllık bir ortaklık bildirisi imzaladık." ifadesini kullanan Carney, ilerleyen haftalarda Kanada ve Ukrayna'nın, savunma, ticaret, yatırım, enerji, yeniden inşa ve teknoloji gibi alanlarda "uzun süreli bir işbirliği çerçevesini resmileştireceğini" söyledi.

Calgary kentinin Ukrayna ile bağlarına dikkati çeken Carney, bu kenti de içine alan Alberta eyaletinde Ukrayna asıllı 350 binden fazla Kanadalının yaşadığını söyledi.

Carney, "güçlü, güvenli ve emniyetli bir Kanada" inşa etme çalışmaları kapsamında, Kanada'nın son 70 yıldaki en büyük savunma hamlesinde insansız hava araçlarının (İHA) merkezi bir rol oynayacağını belirtti.

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yaklaşık 2 bin İHA'nın bulunduğunu ifade eden Carney, "Önümüzdeki yıllarda milyonlarcasına daha ihtiyacımız olacak," dedi ve hükümetin yerli üretimi artırmak amacıyla bu yılın başlarında Savunma İHA Girişimi'ni başlattığını vurguladı.

Kanada Başbakanı ayrıca, iki yıl içinde milyonlarca İHA üretme kapasitesi oluşturma planı çerçevesinde, askeri birlikleri doğrudan yaklaşık 400 Kanadalı tedarikçiyle buluşturan ulusal bir İHA pazar yeri oluşturulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada ve Ukrayna '100 yıllık ortaklık' bildirisi imzaladı, savunmada İHA hamlesi - Son Dakika

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