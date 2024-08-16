Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin Protestocularına 3 Gün Süre Verdi

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Kanada Yüksek Mahkemesi yargıcı, İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto etmek amacıyla Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Vancouver Island Üniversitesinin kampüsünde kurulan kampın dağıtılması için protestoculara 3 gün süre verdi.

CBC News'ün haberine göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Stephens, öğrencilerin Vancouver Island Üniversitesi kampüsten çıkarılmaları yerine sadece kamp kurdukları bölgeyi 3 gün içinde boşaltmalarına karar verdi.

Kararın, 150 gün için geçerli olduğu bildirildi.

Britanya Kolumbiyası Sivil Özgürlükler Derneği'nden karara tepki

Britanya Kolumbiyası Sivil Özgürlükler Derneği (BCCLA), karardan duyduğu memnuniyetsizliği bildirirdi. Derneğin avukatı Ga Grant, yaptığı yazılı açıklamada, kural dışı bir gerekçe olmadığı sürece ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Grant, mahkemenin yasaları hak ve değerlerle uyumlu hale getirmek için kritik bir fırsatı kaçırdığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılardan bu yana Kanada üniversiteleri birçok protesto gösterilerine sahne oldu.

Destekçiler, Filistinli sivillere saldırıları protesto etmek amacıyla üniversitelerin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampları oluşturmuştu.

Yaklaşık 35 Filistin destekçisi öğrenci, üniversite kampüsündeki kamp eylemini 100 günden fazladır sürdürüyor.

Öğrenciler, "Filistinlilere yönelik soykırımın" tanımasını ve "insan hakları ihlallerine suç ortağı olan" şirketlerle ilişkilerin açıklamasını talep ediyor.

Üniversite yönetimi ise göstericilerin kampüsü terk etmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.