Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kanalizasyon hattında çalışırken göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Yaylıca Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında oluşan göçükte, işçi Yunus Hatay (23) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kanalizasyonda Göçük: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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