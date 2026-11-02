Kanarya Adaları'na 31 Ekim'den bu yana 510 düzensiz göçmen geldi, 7'si öldü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 31 Ekim gecesinden bu yana 8 teknede toplam 510 düzensiz göçmen geldiği ve bunlardan 7'sinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik kurumundan yapılan açıklamada, 31 Ekim akşamından bu yana 4'ü El Hierro, 4'ü de Lanzarote Adası olmak üzere farklı gruplarda toplam 510 düzensiz göçmeni taşıyan 8 teknenin Kanarya Adaları'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Lanzarote'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda kurtarılan ve 139 göçmeni taşıyan şişme botta 7 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ölen düzensiz göçmenlerden 2'sinin cesedine botta ulaşıldığı, denize atıldığı öne sürülen diğer 5 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin Kuzey Afrika ülkeleri kökenli olduğu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Son bir aydır Kanarya Adaları'na doğru yasa dışı göçte artış gözlense de resmi verilere göre bu bölgeye 1 Ocak-15 Ekim döneminde, bir yıl öncesine oranla, yüzde 33,5 düşüşle toplam 8 bin 970 kişi geldi.