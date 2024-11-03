Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Akını

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Lanzarote ve El Hierro adalarına 1-2 Kasım tarihlerinde 13 tekneyle toplam 841 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Sahil Güvenlik kurumundan basına verilen bilgide, söz konusu tarihlerde düzensiz göçmen akınında El Hierro ve Lanzarote adalarına 40 ve 110 kişilik gruplar halinde 13 teknenin geldiği kaydedildi.

Toplamda 841 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımlarıyla karaya çıkarıldığı, kuzey ve orta Afrika ülkeleri kökenli olan düzensiz göçmenler arasında 73 kadın ve 31 çocuğun olduğu ifade edildi.

İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları'nda bu yıl rekor kırıldı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 14 bin 967 düzensiz göçmenin geldiği Kanarya Adaları'nda, bu sayı 2024'ün aynı döneminde yüzde 105,7 artarak 30 bin 808'e ulaştı.