Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Karşıtı Gösteri

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İspanya'nın en çok düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenlere karşı gösteri yapıldı.

Kanarya Adaları'nın iki büyük kenti Tenerife ve Las Palmas'da düzensiz göçün durdurulması talebiyle yürüyüş yapan binlerce kişi, Kanarya Adaları'nın haklarına ve kaynaklarına öncelik verilmesi talebinde bulundu.

Sağ görüşlü dernek ve siyasi partilerin de destek verdiği gösterilerde, "Yasa dışı göçe hayır", "İnsan ticareti yapan mafya örgütlerine ve bunu kullanan hükümetlere artık yeter" ve "Öncelik Kanarya halkına" yazılı pankartlar taşındı.

İspanya ve Kanarya Adaları özerk bölgesi bayraklarını taşıyan göstericiler, göç politikasının yanı sıra konut ve güvenlik sorunları nedeniyle sol koalisyon hükümetini protesto etti.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya düzensiz göçün temel noktası olan Kanarya Adaları'na geçen yıl 14 bin 976 düzensiz göçmen gelirken 2024'ün başından bu yana gelenlerin sayısı 31 bini aştı.

Son olarak Kanarya Adaları grubundan El Hierro'ya 26 Ekim'de içinde 175 düzensiz göçmenin olduğu bir tekne gelmişti.

Yerel yönetim kaynaklarınca, düzensiz göçmenlerden birinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiği ve 9'unun bebek olduğu bilgisi de verilmişti.