KANBERRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Noel etkinliği, 4 Temmuz 2026.
Güney Yarımküre'de yaz mevsimine denk gelen Noel yerine, kış atmosferini yaşamak isteyen Avustralyalıların özlemiyle ortaya çıkan Temmuz Noel'i geleneği devam ediyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kanberra'da Temmuz Noel'i Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?