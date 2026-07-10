Kanca Saplanmış Kaplumbağa Barışla Denize Salındı - Son Dakika
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Kanca Saplanmış Kaplumbağa Barışla Denize Salındı

Kanca Saplanmış Kaplumbağa Barışla Denize Salındı
10.07.2026 12:22
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Manavgat'ta tedavi edilen 'Zeytin' adlı kaplumbağa, barış mesajları eşliğinde denize bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boğazına balık oltası kancası saplanmış halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, yaklaşık 50 günlük tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ekiplerince tedavi edilen yaklaşık 20 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağası, Sorgun Sahili'nde düzenlenen etkinlikle Akdeniz'e salındı.

Barışa vurgu amacıyla "Zeytin" adı verilen kaplumbağanın denize bırakılması programına DEKAFOK gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Mayıs'ta Finike açıklarında boğazına yaklaşık 5 santimetrelik kanca saplanmış halde bulunan kaplumbağanın ihbar üzerine merkeze getirildiğini söyledi.

Kancanın kaplumbağanın boğazında ciddi hasara neden olduğunu belirten Akyol, "Yaklaşık 50 gün süren tedavi ve bakım sürecinin ardından kaplumbağamız yeniden sağlığına kavuştu. Bugün onu doğal yaşam alanına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Barış ve Filistin vurgusu

Etkinlikte bazı katılımcılar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek mesajları verdi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli de kaplumbağaya "Zeytin" adını, barışın sembolü olması dolayısıyla verdiklerini ifade etti.

Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek istediklerini belirten Gayretli, kaplumbağayı dualarla denize uğurladıklarını kaydetti.

Etkinliği izleyen Belçikalı turist Gerda Hoogeveen ise organizasyonun hem deniz kaplumbağalarının korunmasına hem de dünya barışına yönelik farkındalık oluşturduğunu belirterek, savaşların sona ermesini temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanca Saplanmış Kaplumbağa Barışla Denize Salındı - Son Dakika

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