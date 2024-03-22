Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil e-posta sisteminin 5 Nisan'da hizmete sunulacağını duyurdu. Yeni sistem, okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da avantajlar sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, en az 100 bin okul ve eğitim kurumunun sistemi aktif olarak kullanabilmesi amaçlanıyor. Sistem, kullanıcılara bağımsız olarak hizmet verebiliyor ve MEBBİS ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca, Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleriyle entegre olacak.
Ankara'nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde yaşayan kent sakinleri karla uyandı. Belediye ekipleri ise ulaşımı olumsuz etkilememek için tuzlama çalışması yapıyor.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 26. hafta mücadelesinde yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
İstanbul Bağcılar'da çok sayıda çocuğa zincirleme cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması, Malatya konteyner kentte bir şüphelinin 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanması üzerine 81 ilin barosu ortak bir açıklama yaptı. Barolar, bu iki olayın son yıllarda yaşanan çok sayıda saldırıdan sadece ikisi olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre son 9 yılda, çocukların cinsel istismarına yönelik olayların üç kat arttığına dikkat çekti. "Çocuğun istismarına hep birlikte dur diyelim!" çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Bağcılar'daki olayda Metin Şenay isimli sanığın 2009 yılında aynı suç kapsamında yargılandığı ve 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettiği haberlerine de vurgu yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan emekliler, yüksek hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Emekliler, daha iyi bir geçim ve maaş artışı taleplerini dile getirdi.
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yüzme branşında yarışan 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda rekorlar kıran Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda altın madalya beklemesine rağmen gümüş madalya aldı. Antalya'da düzenlenen oyunlarda en genç kürsü gören sporcu olan Ada Zehra, gelecek yarışlarda altın madalya almayı hedefliyor.
Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Antalya'da 3 aylık Meva bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının olduğu dairede bugün de yangın çıktı. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yan dairede kalan bir vatandaş ise yangını duyup olay yerine gelerek evdeki 3 kedisini dumandan etkilenmeden kurtardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, 63 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi ve Bitlis İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?