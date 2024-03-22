Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

81 İl Barosundan Ortak Açıklama: Çocuğun Cinsel İstismarına Hep Birlikte Dur Diyelim!

İstanbul Bağcılar'da çok sayıda çocuğa zincirleme cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması, Malatya konteyner kentte bir şüphelinin 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanması üzerine 81 ilin barosu ortak bir açıklama yaptı. Barolar, bu iki olayın son yıllarda yaşanan çok sayıda saldırıdan sadece ikisi olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre son 9 yılda, çocukların cinsel istismarına yönelik olayların üç kat arttığına dikkat çekti. "Çocuğun istismarına hep birlikte dur diyelim!" çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Bağcılar'daki olayda Metin Şenay isimli sanığın 2009 yılında aynı suç kapsamında yargılandığı ve 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettiği haberlerine de vurgu yapıldı.