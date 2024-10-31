Kandıra'da Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 9 yıl önce komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.D, taraf avukatları ile maktul Seyfettin Arıcı'nın (57) yakınları katıldı.

Duruşmada Arıcı ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye esasa ilişkin yazılı savunmalarını sunan sanık avukatı da suçun "zorla" ikrar ettirildiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık S.D. ise üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık S.D'nin önce "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, TCK'nin 62. maddesi gereğince sanığın sabıkasız geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul ederek bu cezayı 15 yıla indirdi.

Olay

Kandıra Alefli Mahallesi'nde, 9 Eylül 2005'te, Seyfettin Arıcı'nın koyunları otlatmak için gittiği arazide av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1986'da yaşanan olay nedeniyle Arıcı ile aralarında husumet bulunan komşusu S.D'yi cinayeti işlediği iddiasıyla Kasım 2022'de gözaltına almıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanmıştı.