Kandıra'da Denizde Boğulan Kişi Kurtarılamadı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kerpe Mahallesinde kayalık bölgede denize giren Fırat A. (27) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince suda bulunarak bota alınan Fırat A, Kefken Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.