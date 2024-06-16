Kandıra\'da Denize Düşen Kızını Kurtarmaya Çalışan Baba Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmeye çalıştığı sırada denize düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen Havvanur Y'nin kayarak denize düşmesi üzerine, Mehmet Y. (58) kayalıklardan kızını çıkarmak istedi.

Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan baba ve çocukları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp masajı yapılan Mehmet Y, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.