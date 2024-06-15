Kandıra'da Fotoğraf Çekimi Sırasında Denize Düşen Kişi ve Ailesi Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Kandıra'da Fotoğraf Çekimi Sırasında Denize Düşen Kişi ve Ailesi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kişi ile babası ve ağabeyi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine jandarma, KOSKEM ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Baba ve çocukları sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

15.06.2024 22:47
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kişi ile babası ve ağabeyi boğulma tehlikesi geçirdi.

Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen Havvanur Y'nin kayarak denize düşmesi üzerine, Mehmet Y. (58) kayalıklardan kızını çıkarmak istedi.

Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan baba ve çocukları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp masajı yapılan Mehmet Y'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra'da Fotoğraf Çekimi Sırasında Denize Düşen Kişi ve Ailesi Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

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