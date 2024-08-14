Kandıra\'da Tüm Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda 14 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos 2024 Perşembe günleri Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

HABER: Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),