Kandıra Plajlarında Yoğunluk
Denize girme yasağının kalkmasının ardından Kandıra plajları doldu, tatilciler denizin tadını çıkarıyor.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu uygulanan denize girme yasağı sona erince, plajlarda yoğunluk oluştu.
Kandıra'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı. Hava koşullarının normale dönmesi ile yasak bugün kaldırıldı. Yasağın sona ermesi ile birlikte başta Kerpe, Kefken ve Kumcağız olmak üzere Kandıra plajlarında yoğunluk oluştu. Tatilciler, güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kandıra Plajlarında Yoğunluk - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?