Kangal\'da Kurt Sürüsü Kangal Köpeklerine Saldırdı

Güncel

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Akgedik köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde kurt sürüsü indi. Kurt sürüsü, akaryakıt istasyonundaki Kangal köpeklerine saldırdı. Köpeklerin tepki vermesi ile kurt sürüsü bölgeden uzaklaşırken, o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,