Kangal Köpeği Saldırdı: Süs Köpeği Öldü

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İstanbul Ataşehir'de serbest bırakılan kangal köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen köpeği öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde sahipleri tarafından serbest bırakıldığı ve bir yemek şirketine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek, 15 Eylül'de sahibi Leyla Kezer tarafından gezdirilen ve "süs köpeği" olarak nitelendirilen "Poddle" cinsi köpeğe saldırdı.

Leyla Kezer saldırgan köpeğe engel olamayınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Olayın ardından veterinere götürülen Toffee adlı köpeğin öldüğü belirlendi.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca da kayda alındı.

Leyla Kezer'in oğlu Görkem Kezer, annesinin Toffee'yi gezdirdiği sırada kangal köpeğin saldırdığını, iki kişinin araya girmesine rağmen olaya engel olamadığını söyledi.

İki hafta önce kangal köpeğin sahiplerini uyardıklarını belirten Kezer, "Başıboş gezerken fotoğraflarını çektim ve babama söyledim. Bu kadar ihtara rağmen tuvaletini yapsın, gelsin diye kangal köpeği salıyorlar. 3-4 hafta önce de bir sokak köpeğine saldırarak boğmaya çalışmıştı." dedi.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldığını aktaran Kezer, "Annem kalp krizi geçirdiği için iki gün hastanede yoğun bakımda kaldı. Olaya dair evrak ve dokümanlarımız da var. Emniyette şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.