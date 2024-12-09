Kanlaon Yanardağı'nda İkinci Patlama

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Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda bu yıl ikinci kez patlama yaşandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 15.00 civarında faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, volkanik faaliyetin yaklaşık 4 dakika sürdüğü yanardağdan 3 bin metre yüksekliğe kül püskürtüldüğü ifade edildi.

Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiği duyurulan açıklamada, ilerleyen süreçte yanardağda daha fazla patlama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ayrıca yanardağın etrafındaki 6 kilometrelik alan içerisinde yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Kanlaon Yanardağı haziranda da faaliyete geçmişti. Yaklaşık 6 dakika boyunca patlayan yanardağ 5 bin metre yüksekliğinde duman püskürtmüştü.