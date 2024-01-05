 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kanser hastası çocuğunun tedavisine giderken kaza geçiren baba toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanser hastası çocuğunun tedavisine giderken kaza geçiren baba toprağa verildi

Kocaeli'de kanser tedavisi için hastaneye giden Turgay Mert, dönüşte geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Eşi ve çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Turgay Mert, memleketi Sakarya'da defnedildi.

05.01.2024 - 06:42,
Abone Ol

KOCAELİ'de, oğlunun kanser tedavisi için gittikleri hastaneden dönerken fenalaşıp, kullandığı hafif ticari araçla 2 direğe çarpıp ölen Turgay Mert (42), memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Mert'in kazada yaralanan eşi Ayşe Mert (48) ve oğlu Oktay Mert'in (17) ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kaza, dün öğle saatlerinde, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert'in kontrolünü yitirdiği 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada Turgay Mert yaşamını yitirirken, eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert yaralandı. Ailenin, Oktay Mert'in kanser hastalığı sebebiyle tedavi sonrası Sakarya'daki evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Turgay Mert için Serdivan ilçesi Kazımpaşa Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları katıldı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavileri süren ve durumları iyiye giden eşi Ayşe Mert ve oğlu Oktay Mert ise cenazeye katılamadı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Turgay Mert, Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kanser hastası çocuğunun tedavisine giderken kaza geçiren baba toprağa verildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Oktay Mert, Ayşe Mert, Kocaeli, Ölüm, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser hastası çocuğunun tedavisine giderken kaza geçiren baba toprağa verildi - Son Dakika


07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
23:33
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var

Son Dakika
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
23:33 Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 08:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kanser hastası çocuğunun tedavisine giderken kaza geçiren baba toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement