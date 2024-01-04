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Kanser Hastası Oğlunu Tedavi Etmek İçin Gittikleri Hastaneden Dönerken Kaza Geçiren Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kanser Hastası Oğlunu Tedavi Etmek İçin Gittikleri Hastaneden Dönerken Kaza Geçiren Baba Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de kanser tedavisi gören oğlunu hastaneye götüren Turgay Mert, dönüş yolunda fenalaşarak kullandığı araçla direklere çarptı ve hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi ve oğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Turgay Mert, memleketi Sakarya'da defnedildi.

Kanser Hastası Oğlunu Tedavi Etmek İçin Gittikleri Hastaneden Dönerken Kaza Geçiren Baba Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 15:42,
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KOCAELİ'de, oğlunun kanser tedavisi için gittikleri hastaneden dönerken fenalaşıp, kullandığı hafif ticari araçla 2 direğe çarpıp ölen Turgay Mert (42), memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Mert'in kazada yaralanan eşi Ayşe Mert (48) ve oğlu Oktay Mert'in (17) ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kaza, dün öğle saatlerinde, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert'in kontrolünü yitirdiği 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada Turgay Mert yaşamını yitirirken, eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert yaralandı. Ailenin, Oktay Mert'in kanser hastalığı sebebiyle tedavi sonrası Sakarya'daki evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Turgay Mert için Serdivan ilçesi Kazımpaşa Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları katıldı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavileri süren ve durumları iyiye giden eşi Ayşe Mert ve oğlu Oktay Mert ise cenazeye katılamadı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Turgay Mert, Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kanser Hastası Oğlunu Tedavi Etmek İçin Gittikleri Hastaneden Dönerken Kaza Geçiren Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser Hastası Oğlunu Tedavi Etmek İçin Gittikleri Hastaneden Dönerken Kaza Geçiren Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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