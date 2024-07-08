Kanser İlaç Bedelinin Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Davalar Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Kanser İlaç Bedelinin Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Davalar Sempozyumu Düzenlendi

Kişileştirilmiş Onkoloji Derneği ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde, Ankara'da düzenlenen 'Kanser İlaç Bedelinin Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Davalar Sempozyumu'nda kanser ilaçlarının temininde yaşanan zorluklar ve adalet sorunları masaya yatırıldı. Sempozyumda, ilaç fiyatlarının yüksekliği ve hastaları zorlayan ödeme sistemi ele alındı. Ayrıca, yargı mensuplarının teknik konularda bilirkişilerin görüşlerine dayanmak zorunda kaldığı ve bu konuda bilgi dağarcığının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Sempozyumun amacı, farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri sunmaktı.

08.07.2024 12:45
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Kişileştirilmiş Onkoloji Derneği ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde, "Kanser İlaç Bedelinin Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Davalar Sempozyumu" düzenlendi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan, Kişileştirilmiş Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Üner, toplantının amacının, kanser ilaçlarının temininde yaşanan ve hem adaleti hem de sağlığı ilgilendiren zorlukları masaya yatırmak olduğunu ifade etti.

Yurt dışında üretilen ilaçların Türkiye'ye ithalatının kaçınılmaz sonuç olduğunu belirten Üner, ilaçların fiyatlarının Ar-Ge çalışmaları nedeniyle yüksek düzeylere eriştiğini ve bunun ülke ekonomisini zorlayabildiğini söyledi.

Bu ödeme sisteminin hastaları zorladığını dile getiren Üner, "Dernek olarak Adalet Akademisi ile bu soruna parmak basmak ve gerek adalet üyelerimizin gerekse hekimlerimizin dertlerini birbirlerine açmak, masaya yatırmak için burada toplandık." dedi.

Dernek hakkında da bilgi veren Üner, bugünkü sempozyumda bütün sorunları tartışmaya çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de akademi olarak toplumun ihtiyaç duyduğu adalet alanında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlamayı temel hedef olarak belirlediklerini vurguladı.

Kanser tedavisinin hem hastalar hem de doktorlar için yıpratıcı bir süreç olduğunu dile getiren Özdemir, bu alanda yaşanan sorunları, alanında uzman kişilerin birlikte ele alması gerektiğini söyledi.

Özdemir, "Bazen yargı mensupları teknik konularda sadece bilirkişinin kendine has görüşüyle hareket etmek zorunda kalıyor. Bilirkişilerin verdiği raporları denetleyebilmek için de bu tarz sempozyumlarla bilgi dağarcığının konuya özel olarak gelişmesine ihtiyaç var. Bugün sempozyum çerçevesinde ortaya konan fikirlerin, kıymetli meslektaşlarımızın konuya ilişkin davalardaki yaklaşımlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Farkındalığı başlatmak için toplantıyı organize ettik"

Sempozyuma ilişkin bilgi veren Oturum Başkanı Gazi Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun ise onkoloji hastalarının kanser ilacı teminiyle ilgili çok fazla dava olduğuna işaret etti.

Bunun alternatif geri ödeme modeli haline geldiğini, normalde daha düşük bedeller olması gerekirken mahkeme ve avukat masraflarıyla çok daha fazla maliyetlere dönüştüğünü aktaran Coşkun, "Adalet Akademisiyle ilgili kurumları bir araya getirerek bu sorunun ortaya konulması ve net çözümlerin bulunulabilmesi, farkındalığın başlatılması için toplantıyı organize ettik." dedi.

Hakimleri, onkolojik açıdan bilgilendireceklerine dikkati çeken Coşkun, sempozyumun çok boyutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanser İlaç Bedelinin Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Davalar Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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