Kanser ve verem hastalıklarını aşan KOAH hastası hayata tutundu

Kanser tedavisi görürken verem hastalığı tespit edilen ve 3 ay ömür biçilen 72 yaşındaki Karslı KOAH hastası Burhanettin Tatar, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan ameliyat ve 1 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu.
Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) hastası Tatar'a, yaklaşık 5 ay önce iştahsızlık ve kilo kaybı nedeniyle başvurduğu hastanelerde ileri evre mide kanseri teşhisi konularak çok fazla ömrünün kalmadığı ve tedavi şansının olmadığı belirtildi.
Daha sonra Erzurum Şehir Hastanesinden cerrahi onkolog Hamdi Sakarya'ya getirilen Tatar'a yapılan tetkiklerde, kanserin kalın bağırsak ve karın boşluğuna yayıldığı, önceden geçirdiği Kovid-19 nedeniyle akciğerinde ciddi sorunlar olduğu tespit edildi.
Bir süre kemoterapi ve ardından akciğeri destekleyici tedaviler gören Tatar, 1 ay önce Sakarya ve ekibince ameliyata alındı.
Kanser tedavisi görürken verem hastası olduğu belirlendi
Ameliyatta kanserli dokuları temizlenip yoğun bakımda 3 hafta boyunca ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Tatar'ın patoloji sonucunda verem hastalığı da ortaya çıktı.
Bunun üzerine 3 hafta verem tedavisi gören ve destekle yürüyebilen Tatar, yaklaşık bir ay süren yoğun bakım tedavisi ve kanser ameliyatıyla "amansız" hastalıklarından kurtuldu.
Dr. Sakarya, AA muhabirine, Kovid-19'a bağlı akciğerlerinde sıkıntılar tespit ettikleri hastanın ileri evre kanser olması nedeniyle multidisipliner yaklaşımla ameliyat öncesi kemoterapi uyguladıklarını söyledi.
Kemoterapiden sonra iştahsızlık ve kilo kaybını toparlamak için hastayı akciğeri destekleyici tedavilerle ameliyata hazırladıklarını anlatan Sakarya, "Bütün destek tedavilerine rağmen hastada düşkünlük hali düzeleceğine giderek arttı, bu da bizde bazı tereddütler oluşturdu ve yeniden incelemelerini yaptığımızda kandaki iltihabi hücrelerinin yükseldiğini tespit ettik." dedi.
Sakarya, yaklaşık 1 ay önce oral yoldan yeme ve içmesi tamamen durma noktasına gelen hastayı ameliyata alıp kanserli dokuları temizlediklerini anlattı.
Ameliyattan sonra yoğun bakımda toparlanmasını bekledikleri Tatar'ın kötüye gittiğini, ölümle yaşam arasında çok aktif şekilde tedavisini sürdürdüklerini belirten Sakarya, "Hastayı yoğun bakımda hayatta tutmayı başardık, 3 haftalık yoğun bakım döneminde hastamız zaman zaman ölümle burun buruna geldi, iki kişi koltuğunun altına girip ancak hareket ettirebiliyordu. 3. haftanın sonunda ise normal servise aldığımız hasta zaman zaman yine düşkünleşti. O sırada çıkan patoloji raporunda karın içi verem tespit ettik." diye konuştu.
Sakarya, Tatar'ın kanser ve kronik akciğer hastalıklarının yanı sıra veremle de mücadele ettiğini, bu süreçte uygulanan tedavilerin verem hastalığının alevlenmesine sebep olduğunu belirterek, böyle bir hastanın yoğun bakımda hayatta kalmasının mucize olduğunu dile getirdi.
"Ameliyat etmeseydik veremi teşhis edemeyecektik ve hastayı kaybedecektik"
Hastayı yoğun bakım tedavisiyle hayatta tutabilmenin büyük başarı örneği olduğunu vurgulayan Sakarya, şunları kaydetti:
"Ameliyatın ardından yoğun bakım sürecinden sonra 3 haftalık verem tedavisine başladık, sonucunda iki kişinin kolundan tutup yürütebildiği hasta koşar adım yürümeye başladı, günlük 2 kilometreye yakın kendi başına yürüdü, 4 kilo aldı ve sağlığına kavuştu. Kanserin ve Kovid-19'un getirdiği akciğerdeki sıkıntıların yanı sıra hem KOAH'ın getirdiği zorlukları hem kemoterapinin verdiği düşkünlüğü hem o ağır ameliyat sürecini hem de verem hastalığını atlatmayı başardık. Bu bizim için olağanüstü bir mutluluk. Ameliyat hazırlığı yapmasaydık verem teşhisi koyamayacak ve hastayı kaybedecektik. Bu hastanemizin modern yoğun bakım ünitesindeki arkadaşlarımızla multidisipliner olarak verdiğimiz çok başarılı çalışmanın mükafatı oldu."
Sakarya, literatürde bu tarz vakaların nadir görüldüğünü, hastayı cerrahi şans vererek ve önceden bilinmeyen verem hastalığıyla mücadele ederek kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Aktif tedavi protokolü uygulanmasaydı hasta 3 aya kalmaz vefat edecekti." dedi.
Hasta Tatar da Sakarya ve ekibine teşekkür ederek, "Kanser ve hastalıklardan kurtuldum çok mutluyum, iyiyim, rahatça yürüyebiliyorum." diye konuştu.
Hastanın oğlu Ali Tatar ise babasını tedavi için götürdükleri hastanelerden sonuç alamadıklarını ve şehir hastanesindeki tedavilerle babasının hayata tutunduğunu anlatarak, şunları anlattı:
"Babama, iç organlarına kadar yayılan mide kanserinin tedavisinin olmadığını, 3 ay kadar ömrünün kaldığını, eve götürmemizi söylediler. 'Başka yere götürseniz de sonuç değişmez' denildi. Uzun araştırmalar sonucu Dr. Sakarya'yı buldum ve babamı Erzurum'a getirdik. Hamdi hocam babamı ameliyat etti, ameliyat sonrası verem hastalığı da çıktı. Yoğun bakım süreci çok yıprattı ve sonunda babam hastalıklarından kurtuldu, taburcu edildi. Babamın durumu gayet iyi, Hamdi hocam ve ekibine, Sağlık Bakanlığına, hastane çalışanlarına müteşekkiriz."
Son Dakika › Güncel › Kanser ve verem hastalıklarını aşan KOAH hastası hayata tutundu - Son Dakika
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere rahatlıkla gidebileceğini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan İleri Biyolojik Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yüzde 44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda Bandırma Körfezi eski ihtişamına kavuşacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?