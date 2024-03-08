Kanserden Kaybettiği Eşinin İşini Devralan Kadın Girişimci

Kocaeli'de yaşayan Halime Sümer, kanserden kaybettiği eşiyle yıllarca emek verdikleri makine imalatı atölyesinde üretimin devamı için işin başına geçti.
İki çocuk annesi 48 yaşındaki Sümer, 4 ay önce yaşamını yitiren eşi Osman Sümer'in Gebze Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinin kapanmasını istemedi.
20 yıl boyunca işinde destek verdiği eşinin vefatının ardından üretim sahasına da inerek torna ve kaynak makinelerini kullanmayı öğrenen Sümer, sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü makine üretimini proje bazlı sürdürüyor. Yılda ortalama 5 proje üzerine çalışılan atölyede, üretim 25 kişi tarafından gerçekleştiriliyor.
Projeleri takip eden, müşteri ilişkilerini yürüten, iş yerinin muhasebesini de tutan Sümer, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.
"Her sektörde ve her ortamda varız"
Halime Sümer, AA muhabirine, eşinin ölümünün ardından yaşadığı sıkıntılara rağmen işin başına geçtiğini söyledi.
Kadınların gücünün küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Sümer, "Bizler çok güçlüyüz. Her sektörde ve her ortamda varız. O yüzden mücadelemize devam ediyoruz. İşimizin başındayız. Eşimin vefatından sonra sorumluluklarım çok arttı. 20 yıldır beraber çalıştığımız için ondan öğrendiklerimi, onun yokluğunda da devam ettirdim. İmalat, çizim, mal temini, teslimatı, ödemesi, müşterilerle ilişki... Sektördeki inişli çıkışlı dalgalanmalar tabii ki de bizi zaman zaman sıkıntıya soktu ama bunların üstesinden gelmeyi başardık. Şu anda ayaktayız ve projelerimize devam ediyoruz." diye konuştu.
Sümer, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını dile getirerek, "Yeter ki istesinler ve mücadele ruhuna sahip olsunlar. Bizlere 'Elinin hamuruyla erkek işine atılıyorsunuz.' derler. Fiziksel gücümüz erkeklere göre çok daha zayıf olmasına rağmen biz mücadele ediyoruz. Dışarıda olmak ile işin içinde olmak çok farklı." ifadelerini kullandı.
Kadınların çalışma hayatında yer alması ve mücadeleci ruhlarıyla çocuklarına örnek olması gerektiğini belirten Sümer, yeni bilgilerin insanı diri tuttuğuna, severek yapılan işlerde zorlukların görülmediğine işaret etti.
Sümer, sanayide diğer çalışanlardan destek ve saygı gördüğünü anlatarak, "Kadınların sanayide olması yadırganabiliyor ama daha sonra da kabul ediliyor. Eşimin çok güzel projeleri vardı. Onun projelerini hayata geçirmek hedefim. İş yerini büyütmek, kapasitesini artırmak hedeflerimin arasında." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kanserden Kaybettiği Eşinin İşini Devralan Kadın Girişimci - Son Dakika
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazelerin çıkarılışını izleyen genç ise gözyaşları içinde kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çıldır ilçesinde seçimlerde partisinin adayı Turgay Şirin için destek istedi. İnce, umudunun bu ülkenin yoksul insanlarında olduğunu belirterek, geleceği düşünen insanlara umut olduğunu ifade etti.
Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 650 obje, 110 yüzük ve 13 bin 949 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.
Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini düzenlendi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olarak AK Parti'ye karşı çıktı ve önceki dönem belediye başkanını sert şekilde eleştirdi. Güler, seçim çalışmaları kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü ve iddialara yanıt verdi. Ayrıca rakibi Rıfat Kadri Kılınç'ın belediyeyi borçsuz devrettiği iddialarını da çürüttü.
Sizin düşünceleriniz neler ?