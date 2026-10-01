Adana'da tükürük bezi kanserini atlatan lise öğrencisi Buse Parlak'a okulunda sürpriz tören - Son Dakika
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Adana'da tükürük bezi kanserini atlatan lise öğrencisi Buse Parlak'a okulunda sürpriz tören

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Adana\'da tükürük bezi kanserini atlatan lise öğrencisi Buse Parlak\'a okulunda sürpriz tören
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Şubatta tükürük bezi kanseri teşhisi konulan 16 yaşındaki Buse Parlak, ameliyat ve ışın tedavisi sürecini geride bıraktı. Hastalığı yendiğini geçen hafta öğrenen Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi, okula döndüğünde balon ve konfetilerle karşılandı, arkadaşları da ona pasta kesti.

ADANA'da 11'inci sınıf öğrencisi Buse Parlak (16), aylar süren tükürük bezi kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Okula yeniden başlamanın sevincini yaşayan Parlak, "Hastalık sürecinde hayatımın kabusa döneceğini düşünüyordum. İyileştikten sonra yaşama yeniden tutundum. Bir kez daha dünyaya gelmiş gibi hissettim" dedi.

Adana'da emekli Yusuf (60) ve Ayşe Parlak (56) çiftinin kızları, Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Buse Parlak'a, şubat ayında tükürük bezi kanseri teşhisi konuldu. Kısa sürede tedavisine başlanan Buse, zorlu sürecin ardından geçen hafta kanseri yendiğini öğrendi.

Haberi büyük sevinçle karşılayan Buse, okuluna geri döndü. İlk ders saatinde okul önünde Buse için karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Buse'nin sınıf arkadaşları, pasta keserek sevinçlerini paylaştı. Arkadaşlarının yaptığı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını belirten Buse Parlak, "Okula gittiğimde balonlar ve konfetiler hazırlamışlardı. Derse girmeden önce tören düzenlendi. Sonra ise benim için pasta kestiler. O zaman kendimi çok mutlu hissettim. Her şey iyi bir kalple başlıyor. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Parlak, "Hastalığımda kisti fark ettim. Hastaneye gidip biyopsi oldum. Biyopsi sonucu için doktora gittiğimde kanser olduğum söylendi. Kısa zaman içerisinde ameliyata girdim ve tedavi sürecim başladı. Hastalık sürecinde hayatımın kabusa döneceğini düşünüyordum. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, insanların bana nasıl davranacağını düşündüm. PET cihazına girdim, yurt dışından ilaçlar temin ettik. En çok korktuğum an 45 dakika boyunca PET cihazında kaldığım andı. Sonrasında ışın tedavisi aldım. Orada kötüye gittiğini düşündüm. Bir süre tedavim devam ettikten sonra doktoruma kontrole gittiğimde, 'Gözünüz aydın, kanseri yendin' dedi. Havalara uçtum. Yeniden hayatın başladığını hissettim" diye konuştu.

KANSER HASTALARI İÇİN UYGULAMA YAPMAK İSTİYOR

İyileşme sürecinin ardından hayallerinden de bahseden Parlak, "Yazılımla ilgileniyorum şu an. Bu bölümden ilerleyip kansere yakalanan kişiler için uygulama fikrim var. Kanser hastaları için sürekli donör gerekiyor. Onlara kolay ulaşabilmek için bir uygulama tasarlamak istiyorum" dedi.

GÖZYAŞLARI HEMŞİRENİN ELİNE DAMLIYORDU

Anne Ayşe Parlak ise çok zor süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Biz bademcik şikayeti nedeniyle hastaneye götürdük. Doktor ilk başta yüz felci dedi fakat sonrasında kanser olduğunu söyledi. Haberi alınca kızım çok ağlamaya başladı. Böyle bir hastalıkla karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Çok zor ve kötü günler geçirdik. Yağmurda, çamurda hastaneye gittik geldik. Kızım hem kan tahlili veriyordu hem ağlıyordu. Gözyaşları hemşirenin eline damlıyordu. Ben de kızıma çok teselli verdim. Çok şükür Allah bugünleri gösterdi. Ben çocuğumun bu hastalıktan kurtulacağına inanıyordum. Çok şükür hastalığı atlattı ve şu an da iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Baba Yusuf Parlak da kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Çok zorluk yaşadık. Üzüldük fakat kimseye belli etmedik. Kendisine bile belli etmedik. Sürekli gülsün diye çabaladık. Şu an da durumu iyi olduğu için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da tükürük bezi kanserini atlatan lise öğrencisi Buse Parlak'a okulunda sürpriz tören - Son Dakika
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