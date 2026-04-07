Kanye West'in Londra Festivali Tepkilerle Karşılandı: Sponsorlar Çekildi, Siyasetçiler Eleştirdi

07.04.2026 14:39
Kanye West'in Londra'daki Wireless Festivali'nde konser vereceği duyurusu, Yahudi karşıtı açıklamaları ve Hitler hayranlığı nedeniyle büyük tepkilere yol açtı. Sponsorluklar çekildi, konser yeri değişti ve organizatörler baskı altında kaldı.

İngiltere'de Kanye West'in temmuz ayında Londra'daki Wireless Festivali'nde konser vereceğinin açıklanması, Yahudi karşıtı açıklamaları ve Hitler hayranlığı nedeniyle geniş tepkilere neden oldu. Başbakan Keir Starmer, festivalin Kanye West'i seçmesini yanlış bulduğunu belirterek, Yahudi kuruluşları, aktivist grupları ve Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, rapçinin İngiltere'ye girişinin yasaklanmasını talep etti. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ve eğitim bakanı da bu tercihi eleştirdi.

Tepkilerin artması ve protesto gösterileriyle birlikte, festivalin ana sponsoru Pepsi sponsorluktan çekildiğini açıkladı. İçki markaları sahibi Diageo şirketi de aynı kararı alarak sponsorluktan vazgeçti. Yahudi bağları nedeniyle Tottenham Hotspur kulübü stadını vermeyince, Kanye West konserleri Finsbury Park'a alındı. Diğer sponsorlar PayPal ve AB InBev'e de desteklerini çekmeleri için baskı yapılıyor; PayPal, tanıtımda adının kullanılmamasını istedi. Organizatörlere Kanye West'ten vazgeçmesi için büyük baskı uygulanıyor.

Kanye West, son yıllarda Yahudi karşıtı açıklamaları ve Adolf Hitler'e olan hayranlığıyla tepki topluyor. Geçen yıl gamalı haçlı tişört satışı reklamı yapması ve 'Heil Hitler' şarkısını yayınlaması, Adidas ile işbirliğinin sona ermesine yol açtı. Ocak ayında Wall Street Journal'da yayınlanan mektubunda özür diledi ve bipolar bozukluğunun etkilerini açıkladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, markaların ve Batılı siyasetçilerin Kanye West'e tepkilerini, Orta Doğu'daki olaylara aynı şiddette göstermemesini çifte standart olarak eleştirdi. Kanye West'in 30 Mayıs'ta İstanbul'da konser vereceği bildirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:12
14:49
14:41
13:49
13:25
13:11
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:45:21. #7.13#
