Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, İtalyan heyetle koruma ve restorasyonu görüştü

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, İtalya'daki Tuscia Üniversitesi heyetiyle bir araya geldi.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Tuscia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tiziana Laureti ile beraberindeki Prof. Dr. Maria Andaloro ve Doç. Dr. Paola Pogliani ile buluştu.

Görüşmede, Kapadokya'da korunması gerekli kültür varlıkları ile arkeolojik buluntulara yönelik eser analizleri ve belgeleme süreçleri ele alındı, koruma ve restorasyon aşamalarında eser sağlığı ve güvenliği ile uluslararası alanda çağdaş konservasyon yaklaşımları üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Hatice Temur Yıldız'ın da yer aldığı toplantının ardından, Aslanbay tarafından Laureti'ye yöresel el sanatı eserlerinden çini amfora hediye edildi.