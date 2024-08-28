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Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı öne sürülen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Arnavut turist çift, içerisinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantalarını yemek yedikleri restoranda unuttuklarını, daha sonra iş yerine geldiklerinde çantayı bulamadıklarını gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediklerinde çantayı Güney Koreli iki kadın turistin aldığını tespit etti.

Ekipler, araştırmalarında kimlikleri belirlenen iki kadın turisti, çaldıkları çanta ile yakaladı.

Şüpheli turistler gözaltına alınırken, çanta sahibine teslim edildi.??????