Kapadokya'da At Yılı Etkinlikleri Başladı
Kapadokya'da At Yılı Etkinlikleri Başladı

Kapadokya'da At Yılı Etkinlikleri Başladı
14.02.2026 21:44
Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da düzenlenen etkinlikler başladı.

Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da düzenlenen etkinlikler başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca Göreme beldesinde oluşturulan etkinlik alanında gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ağırlandığını, 65,2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi.

Turizmi yılın 12 ayına ve 81 ile yayma stratejisi doğrultusunda önemli mesafe katedildiğini vurgulayan Yazgı, bu model sayesinde Türkiye'nin yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve dengeli turizm büyümesinin kalıcı hale getirildiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının yanı sıra yoğun bir tanıtım atağına geçildiğini kaydeden Yazgı, şöyle konuştu:

"Orta vadeli programımızda da belirttiğimiz gibi 2026 yılı turizm geliri hedefimiz 68 milyar dolar. 2026 yılı için en fazla odaklandığımız pazarlardan biri Çin. Çin, yüksek ziyaretçi potansiyeli, güçlü seyahat kültürü ve artan harcama kapasitesi ile stratejik bir konuma sahiptir. 2024 yılında 425 binin üzerinde Çinli misafir ağırladık. Orta vadede hedefimiz, 1 milyon Çinli ziyaretçidir. Bu adımı yalnızca bir kolaylık olarak değil, kökleri İpek Yolu'na dayanan tarihi bağlarımızın doğal bir uzantısı ve Çin halkına uzatılmış samimi bir dostluk eli olarak görüyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi, Çin vatandaşları için en erişilebilir Akdeniz destinasyonu haline getirmektir. Bu amaçla hava bağlantılarımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Haftalık uçuş kotası 21'den 49'a çıkarıldı ve yeni direkt hatlar devreye alındı."

Yazgı, 2026'nın Çin takviminde "At yılı" olması dolayısıyla Kapadokya'nın özel bir anlam kazandığını belirterek, "Tarihte 'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen bu eşsiz coğrafyada, Kapadokya Alan Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında at gösterileri, tematik festivaller, kültür-sanat etkinlikleri ve Çin pazarına yönelik özel tur programları düzenlenecek." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Karşılıklı ilişkilerin sürekli artmasıyla eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerinin iki ülkenin kalkınma potansiyeline yansıdığını vurgulayan Xuebin, şunları kaydetti:

"Çin'in geleneksel bayramı yalnızca ailelerin bir araya geldiği bir gün değil, aynı zamanda barış, uyum gibi Çin değerlerini yaşatmaktadır. Bununla birlikte insan ve doğanın uyum içinde bir arada yaşaması gibi ortak değerleri yansıtmaktadır. Bahar Bayramı'nın 2024 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasa dahil edilmesi Çin medeniyetinin çağdaş canlılığını gözler önüne sermektedir. Bu etkinlik vesilesiyle geçmişteki karşılıklı etkileşim ve beşeri alanlardaki işbirliğinin gelişmesini temenni ederim."

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise etkinliğin Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin ortak kültüre olan saygıyı daha görünür kılacağını dile getiren Fidan, "Kapadokya her yıl milyonlarca misafire ev sahipliği yapıyor. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının da bölgemize ilgi gösterdiğini biliyoruz, 2023 yılında 26 bin, 2024'te 89 bin, geçen yıl ise 115 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay da programda konuşma yaptı.

Çinli sanatçı Ma Tianyi'nin dinleti sunmasının ardından katılımcılar gastronomi sokağını gezdi.

Etkinlik kapsamında tasarlanan sıcak hava balonlarının yerleştirildiği alanda, 3D Mapping gösterisi ile çok sayıda dronun gökyüzünde çeşitli figürler oluşturduğu gösteri izlendi.

Kaynak: AA

Kapadokya'da At Yılı Etkinlikleri Başladı

Kapadokya'da At Yılı Etkinlikleri Başladı
