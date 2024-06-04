Kapadokya'da balayı tatili yapan gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kapadokya'da balayı tatili yapan gelin hayatını kaybetti

Kapadokya\'da balayı tatili yapan gelin hayatını kaybetti

Sivas'ta düğünlerinin ardından Kapadokya'ya balayı için gelen Nazlıcan Göksu (21), kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

04.06.2024 07:01
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Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.

Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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