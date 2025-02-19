Kapadokya'da Hava Koşulları Safari Turlarını Artırdı - Son Dakika
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Kapadokya'da Hava Koşulları Safari Turlarını Artırdı

Kapadokya\'da Hava Koşulları Safari Turlarını Artırdı

Olumsuz hava koşulları balon uçuşlarını engellerken, turistler arazi araçlarıyla keşfe çıkıyor.

19.02.2025 12:18
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Kapadokya'da olumsuz hava koşullarının sıcak hava balonu uçuşlarına engel olması, turistleri ciplerle yapılan turlara yönlendirdi.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, arazi araçlarıyla vadileri keşfe çıkıyor.

Dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun yapıldığı yerlerden olan Kapadokya'da, kar yağışı, rüzgar ve sis nedeniyle 5 Şubat'tan beri uçuş yapılamıyor.

Bölgeyi ziyaret eden konukların yoğun ilgi gösterdiği balon turlarının iptali, arazi araçlarıyla düzenlenen gezi programlarına ilgiyi artırdı.

Vadilerde peş peşe ilerleyen arazi araçlarına binen turistler, yer yer beyaz örtüyle kaplanan peribacaları arasında gezinti yapıyor.

Göreme beldesi ve çevresindeki vadileri kapsayan güzergahlardaki turlara katılan turistler, mola noktalarında ise ilgi çekici manzarayı fotoğraflıyor.

Turistler bölgeyi keşfe çıkmanın heyecanını yaşıyor

Güney Koreli turistlerden Jung Sunhee, AA muhabirine, Kapadokya seyahatini planlarken balon turu için günlerce heyecan yaşadığını ancak mevsimsel koşullar nedeniyle bu tura katılma imkanı bulamadığını belirtti.

Peribacaları arasında arazi araçlarıyla gezinti yapmanın da keyifli olduğunu dile getiren Sunhee, " Türkiye'de böyle manzara beklemiyordum. Burası çok güzel. Maalesef balon uçuşu bugünlerde olmuyormuş. Bu manzarayı havadan da izlemek isterdim." dedi.

Lee Yung Ga ise ikinci kez ziyaret ettiği bölgeyi farklı aktivitelerle keşfetmenin heyecan verici olduğunu anlatarak, "Buraya 15 yıl önce gelmiştim. O zaman da çok güzel bulmuştum, şimdi de çok güzel. ABD'deki Büyük Kanyon'a gittim, Kapadokya'ya biraz benziyordu ancak burası çok daha cezbedici olduğu için bu kez eşimle tekrar geldim. Keyifli vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Safari turlar gözde aktivitelerden oldu

Bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik etkinlikler düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay, turistler için arazi araçlarıyla vadi içlerini ve yamaçları kapsayan güzergahlarda peribacalarını keşfettikleri tur etkinliğine devam ettiklerini anlattı.

Kapadokya'nın geniş coğrafyası ve çeşitli etkinlikleriyle konukların memnun şekilde ayrıldığı turizm destinasyonlarından olduğunu vurgulayan Atay, şöyle konuştu:

"Misafirlerimize Kapadokya'daki en güzel yerleri gösterebilmek için araçlarla foto safari düzenleyip bazı noktalarda mola verip, vadi içinde kısa yürüyüşler yapıyoruz. Son iki haftadır balonlar uçuş yapamıyor. Turistlerin bölgeyi görebilmeleri için en gözde alternatif safari turları oldu. Kapadokya'daki vadileri tanıtmaya devam ediyoruz. Göreme beldesindeki Güllüdere, Kılıçlar ve Aşk vadisi ve kısmen Göreme Açık Hava Müzesi'nin de içinde olduğu güzergahlarda fotoğraf molaları verilen etkinlikler düzenliyoruz. Bu dönem Güney Kore, Endonezya, Tayvan, Hong-Kong gibi ülkelerden misafirleri ağırlıyoruz. Kapadokya'da 12 ay boyunca alternatif tur etkinliklerine devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Hava Koşulları Safari Turlarını Artırdı - Son Dakika

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