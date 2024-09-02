Kapadokya\'da Kaçak Yapılar Kaldırılıyor

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Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında 49 ticari yapının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kızılçukur ve Aşk vadileri ile Üç Güzeller mevkisinde hediyelik eşya satan ve çay ocağı olarak işletilen 49 yapının kaldırılmasına başlanıldığı belirtildi.

Bölgedeki kaçak yapıların imar mevzuatı doğrultusunda tespit edilip ardından kaldırıldığı, bölgenin doğal oluşumunun korunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşk Vadisi, Kızılçukur Vadisi ve Üç Güzeller mevkisinde yer alan 49 ticari birim, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri denetiminde kaldırılıyor. Sit alanında yapılaşma koşullarına aykırı inşa edilerek bölgenin doğal ve kültürel görünümüne zarar veren kaçak yapılar için Kapadokya Alan Başkanlığınca gerekli uyarılar yapıldı. Kesin yapılaşma yasağı bulunan bölgedeki yapıların, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri denetiminde kaldırma çalışmaları devam ediyor."