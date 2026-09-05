Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş yapıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş yapıldı

Kapadokya\'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş yapıldı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde, rahim ağzı kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla hekim ve akademisyenler sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükseldi. Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr.

Kapadokya'da, rahim ağzı kanserinden korunma ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla sıcak hava balonlarıyla özel uçuş gerçekleştirildi.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Türk Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği tarafından Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında hekim ve akademisyenler Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanında bir araya geldi.

Görevlilerce tur için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, kanserle mücadelede aktif rol oynayan derneklerin pankartları yerleştirildi.

Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, gazetecilere, rahim ağzı kanserinin önlenebildiğine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Jinekolojik kanserlerde erken tanı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Gültekin, şöyle konuştu:

"Rahim ağzı kanseri dünyanın önlenebilir tek kanser türü ve bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü, aşılama, tarama ile ilgili mükemmel bir program yaptı. Biz de Kapadokya'ya geldik ve HPV'nin Avrupa Kongresi'ni burada yapıyoruz. Kapadokya balonlarla özdeşleşmiş bir yer. Burada bir farkındalık doğurarak diyoruz ki özellikle rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Kapadokya'da balonlarla uçacağız. Havada HPV'nin önlenebilir bir kanser olduğunu hep beraber vurgulayacağız."

Hekim ve akademisyenlerin binişinin ardından gökyüzüne yükselen balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Göreme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş yapıldı - Son Dakika

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