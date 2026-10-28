Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava nedeniyle yarın da iptal edildi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava nedeniyle yarın da iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayan sıcak hava balon turları, SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesiyle yarın da iptal edildi. Nevşehir'de yağmur ve rüzgar etkili olurken, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turlar yapılamıyor.
Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da iptal edildi.
Nevşehir genelinde yağmur ve rüzgar aralıklarla etkili oluyor.
Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği aktivitelerden olan sıcak hava balon turları bugün yapılamadı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce meteoroloji tahminlerine göre yapılan değerlendirmenin ardından yarın düzenlenecek turlar da iptal edildi.
Yılda ortalama 220 gün yapılabilen sıcak hava balonu turları, SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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