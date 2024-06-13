Kapadokya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapadokya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi

Nevşehir'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar turizm bölgesi Kapadokya'yı ziyaret eden turistleri etkiledi. Haziran ayında uzun yıllar ortalaması olan 25 dereceyi aşan sıcaklık, turistlerin şemsiye ve şapka ile güneşten korunmasına neden oldu. Sıcak hava, dondurma satış stantlarında da yoğunluk oluşturdu. Turist rehberleri ise sıcakların tur aktivitelerini kısmi de olsa etkilediğini belirtti.

13.06.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar turizm bölgesi Kapadokya'yı ziyaret eden turistleri etkiledi.

Yağmurlu ve serin geçen bahar aylarının ardından yurt genelinde etkisini artıran sıcak havalar dolayısıyla Kapadokya'da son yılların en sıcak günlerinden biri yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre, haziran ayında uzun yıllar ortalaması 25 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 33 dereye ulaştı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları gezen turistler, şemsiye ve şapka ile güneşten korunmaya çalışırken, dondurma satış stantlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'dan ailesi ile geldiği bölgede gezinti yapan Şerife Kavuğubüyük, AA muhabirine, son günlerde kendini gösteren sıcakların zaman zaman bunaltıcı olabildiğini belirterek, "Çok sıcak, çocuklarla biraz zor oldu ama yine de her şey çok güzel. Son günlerde İstanbul da sıcaktı, alıştık bu duruma. Çocukları dondurma ile serinletiyoruz." dedi.

Meksikalı turist Miguel Osorio, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini, bu denli sıcak hava ile karşılaşmayı düşünmediğini ancak günün keyfini çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki iş yerinde turistlere hediyelik eşya satan Mücahid Hakkı Solak, sıcaktan korunmak isteyen turistlerin özellikle şemsiye ve şapkalara rağbet gösterdiğini ifade ederek, "Normalde sıcaklar bizi etkilemezdi ama mevsim normallerinin üzerine yükselmesi şapka, şemsiye, su, gözlük ve soğuk içeceklere talebi artırdı." diye konuştu.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da sıcakların artmasının tur aktivitelerini kısmi de olsa etkilediğini dile getirerek, "Kapadokya'da yoğun yağışlı dönemin ardından sıcaklar yükseldi. Özellikle Uzakdoğulu turistler şemsiye ile korunmaya çalışıyor. Dondurmacıların işlerinin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, turist, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement