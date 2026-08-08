Kapadokya'nın Festivali Turizmi Canlandırdı - Son Dakika
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Kapadokya'nın Festivali Turizmi Canlandırdı

Kapadokya\'nın Festivali Turizmi Canlandırdı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'da turizmde yoğunluk yarattı, yabancı turist ilgisi arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. ayağı, Kapadokya turizmine hareketlilik kazandırdı.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 26 farklı şehirde düzenleniyor.

Nevşehir'de 1-9 Ağustos'ta gerçekleştirilen festivalin 12. ayağında, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet noktalarından çocuk etkinliklerine uzanan programlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Festival kapsamında düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan özel figürlü balonların katıldığı Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de binlerce turisti bölgeye çekti.

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, AA muhabirine, festival sürecinde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

Bölgedeki konaklama tesisleri ile yeme içme hizmeti sunulan alanlarda yoğunluk görüldüğünü belirten Ölmez, "Festival, turizm sezonunda ciddi bir hareketlilik sağladı. Özellikle otellerden aldığımız verilere bakarsak, örneğin 1-2 Ağustos'ta kapı müşterileri (randevu veya ön kayıt yaptırmadan doğrudan kapıdan içeri girerek hizmet talep eden müşteri) ve son dakika rezervasyonlarında ciddi artışlar oldu. Kapadokya'ya çok büyük katkıları oldu ve katkıları devam etmekte." dedi.

Ölmez, etkinliklerin farklı yaş gruplarına hitap etmesinden dolayı gün içerisinde görülen ziyaretçi yoğunluğunun bölge esnafına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

"Festival Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağlıyor"

Organizasyonların Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"Festival, bölgede çok ciddi yoğunluk oluşturuyor, özellikle konserler esnasında yoğunluk var. Her türlü işletmeye de büyük destek sağlıyor. Konsere gelip gece dönmek istemeyen ve konaklamak isteyen birçok misafirimiz oldu. Yeme içme sektörüne pozitif destek sağladı. Özellikle de iç pazarda Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kapadokya balon konusunda dünya markası, 'balonun başkenti' diye biliniyor. Birçok ülkede gerçekleştirilen festivallerle kıyaslanacak olursak buradaki festival çok ciddi ses getirdi. Dünya genelinde birçok firma da Kapadokya'daki balon festivaline katılmak istiyor."

Turizmciler etkinliklere ilgiden memnun

Konaklama tesisi işleten Mustafa Öztürk de festivalin ilk gününden itibaren tesislerindeki misafir sayısında artış yaşandığını belirterek, "Kültür Yolu Festivali Kapadokya'ya güzel katkı sağladı. Avanos, Ürgüp, Göreme gibi yerlerde etkinlikler oluyor. Otelimizde yüzde 70 doluluk oldu. Festivale gelenler Kapadokya'yı da gezmek istedikleri için bölgemizi tercih ediyor." diye konuştu.

Acente işletmecisi Mehmet Uçman ise Türkiye'nin farklı yerlerinden kente gelenlerin festival etkinliklerinin dışındaki vakitlerde tur aktivitelerine katıldığını, bu durumun da bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'in ardından sırasıyla Malatya, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'nın Festivali Turizmi Canlandırdı - Son Dakika

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