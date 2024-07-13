Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karasar, üniversitenin Kapadokya'nın kalbinde kurulduğunu ve bölgenin en saygın eğitim kurumlarından biri haline geldiğini belirtti. Ayrıca, üniversitenin öğrencilere benzersiz bir eğitim deneyimi sunduğunu ve araştırma faaliyetlerine büyük önem verdiğini ifade etti.

13.07.2024 17:11
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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki bir restoranda düzenlenen programda faaliyetleri hakkında bilgi veren Karasar, üniversitenin 2005 yılında Kapadokya'nın kalbinde kurulduğunu, hızlı bir şekilde bölgenin ve ülkenin en saygın eğitim kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Tarih, doğa ve kültürle iç içe olan muhteşem yerleşkeleri, güçlü akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerine benzersiz bir eğitim deneyimi sunduğunu belirten Karasar, büyükşehirde kurulu olmayan tek vakıf üniversitesi olduğunu kaydetti.

Üniversite olarak amaçlarının öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerle donatmanın yanında, topluma faydalı, etik değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade eden Karasar, şunları kaydetti:

"Eğitim programlarımız, teorik bilgiyi pratiğe dökme imkanı tanıyan öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren bir yapıya sahiptir. Üniversite eğitimini sadece bir müfredat ve tamamlanması gereken krediler bütünü olarak değil, aydın ve kamuoyu önderleri olma yolunda hayat boyu öğrenmenin önemli bir uygulaması olarak değerlendiriyoruz. Bugün sayıları 14 bini geçen mezunlarımız Türkiye ve dünyanın dört bir yanında en iyi işlerde çalışmaktadır. 81 ilimizin hemen hepsinden gelen 10 bin kadar öğrencimiz, 600'e yaklaşan akademik ve idari personelimizle ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biriyiz."

Karasar, "KÜN, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlar hem öğrencilerimizin hem de akademik kadromuzun bilimsel çalışmalarını desteklemekte. Bu sayede, üniversitemiz sürekli olarak yenilikçi projelere imza atmakta ve bilim dünyasına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hasan Ali Karasar, Kapadokya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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