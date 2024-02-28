Kapaklı'da 17 Bin Makaron Ele Geçirildi, Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca Bulundu - Son Dakika
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Kapaklı'da 17 Bin Makaron Ele Geçirildi, Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Kapaklı\'da 17 Bin Makaron Ele Geçirildi, Süleymanpaşa\'da Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Kapaklı ilçesinde yapılan bir aramada, bir evde 17 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi. Ev sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Aynı gün Süleymanpaşa ilçesinde ise bir araçta ruhsatsız tabanca bulundu ve sürücü gözaltına alındı.

28.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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Kapaklı ilçesinde bir evde 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde O.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 17 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapaklı'da 17 Bin Makaron Ele Geçirildi, Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapaklı'da 17 Bin Makaron Ele Geçirildi, Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca Bulundu - Son Dakika
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