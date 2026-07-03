Kapaklı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, F.P'nin yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu O.A, U.E, E.O. ve Y.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kapaklı Devlet Hastanesi ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan O.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.P'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının İstanbul'da olduğunu belirledi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.