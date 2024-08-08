Kapaklı\'daki Marketler Denetlendi

Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde zincir marketler denetlendi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve zabıta müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi, raf ve kasa fiyatlar karşılaştırdı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekipleri tarafından toplandı, işletme sahipleri hakkında idari işlem başaltıldı.

Başkan Çetin, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "Halkın hem sağlığına hem de cebine olumsuz yönde etkileyen her zincir marketi gün gün denetleyeceğiz. Ekiplerimiz farklık kentimiz farklı noktalarında denetimlerini sürdürecek." dedi.