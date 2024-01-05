 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapaklıspor, Pizza Lazza Haremspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kapaklıspor, Pizza Lazza Haremspor'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu. İlk çeyrek sonunda konuk ekip Pizza Lazza Haremspor'un 22-16 üstünlüğü vardı. İkinci çeyrekte de Pizza Lazza Haremspor önde tamamladı ve son çeyrekte de üstün oyununu sürdürerek maçı kazandı.

Kapaklıspor, Pizza Lazza Haremspor\'a mağlup oldu
05.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:40
Abone Ol

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede ilk çeyrekte iki takımda hücumda etkili oldu.

Pizza Lazza Haremspor boyalı alandan sayı bulurken, Kapaklıspor, Harun Can ve Cem Han'ın dış atışları ile maça ortak oldu.

İlk çeyrek konuk ekip Pizza Lazza Haremspor'un 22-16 üstünlüğü ile geçildi.

İkinci çeyrekte Kapaklıspor aradaki farkı kapatmak istedi.

Savunmada rakibine sayı fırsatı vermeyen Pizza Lazza Haremspor ikinci çeyreği 39-31 önde tamamladı.

Üçüncü ve son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Pizza Lazza Haremspor, karşılaşmayı 77-74 kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklıspor, Pizza Lazza Haremspor'a mağlup oldu - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:08:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kapaklıspor, Pizza Lazza Haremspor'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement