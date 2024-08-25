Kapalı Çarşı'daki gurbetçi yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Kapalı Çarşı'daki gurbetçi yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşı'sında yaşanan gurbetçi yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü. Gurbetçiler, yazı Elazığ'da geçirerek tarihi Kapalı Çarşı'ya akın etti ve yöresel ürünler ile kışlık malzemeler satın aldı. Esnaf, gurbetçi sezonunun iyi geçtiğini belirtti.

25.08.2024 19:28
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Kapalı Çarşı'daki gurbetçi yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşı'sında yaşanan gurbetçi yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, yaz başında ülkeye geldi. Yazı Elazığ'da geçiren ve tatillerine yapan gurbetçiler, dönüş yoluna geçmeden önce tarihi Kapalı Çarşı'ya akın etti. Başta yöresel ürünler olan orcik, pestil, kurutmalık, baharat gibi ürünlerin yanı sıra kışlık birçok ürün alan gurbetçiler, esnafın yüzünü güldürdü. Dört gözle gurbetçileri beklediklerini dile getiren esnaf ise sezonun iyi geçtiğini söyledi.

Kapalı Çarşı'nın dört gözle beklediği gurbetçi sezonunun devam ettiğini dile getiren Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Alışverişe geliyorlar, kışlık ürünlerimi alıyorlar. Özellikle baharat gibi senelik aldıkları ürünlerde var. Bizim umudumuz gurbetçi sezonuydu. Yoğunluk güzel. Biz genelde köy ürünü satıyoruz. Elazığ'ın en ucuzu, kalitelisi ve köylü malının satıldığı tek yer kapalı çarşıdır. Gurbetçiler bizi seviyor. Onlar bize çikolata getiriyor ve bizim de hediyemiz oluyor. Kurutmalıklar, patlıcan yarması ve dağ çayları gibi ürünleri gurbetçiler için hazırlıyoruz. Sağ olsunlar ilgi yoğun" dedi.

Vatandaşlardan Orhan Akşık, "Elazığ'ın orciği ve kurutmalığı çok meşhur. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Gelip taze taze alalım dedik. İnşallah alıp gideceğiz. Kışlık hazırlıkları Elazığ'dan yapıyoruz" diye konuştu.

Gurbetçi Serecettin Tekin ise "Ben Fransa'da kalıyorum. Her sene geliyoruz ve kapalı çarşıdan alışveriş yapmadan gitmiyoruz. Birçok şey alıyoruz. Hatta kuruyemişleri alıp yurtdışına götürüyoruz. Eskinden kışlık malzemeyi çok götürüyorduk. Şimdi Bulgar kapısı bize sorun çıkarttığı için fazla götüremiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapalı Çarşı'daki gurbetçi yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

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