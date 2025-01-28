Kapalıçarşı'da İşgaliye Ücretleri Nedeniyle Gerginlik - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da İşgaliye Ücretleri Nedeniyle Gerginlik

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Fatih Belediyesinin artırdığı işgaliye ücretleri, esnaf ile zabıta arasında çatışmalara neden oldu. Bazı esnaflar, zamları yargıya taşıdı ve malzemelerin toplanmasına karşı çıktılar.

28.01.2025 14:47  Güncelleme: 15:13
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(İSTANBUL) - Fatih Belediyesinin tarihi Kapalıçarşı'daki işgaliye ücretlerine yaptığı zam, zabıta ile esnafı karşı karşıya getirdi. Ücretleri fazla bulan bazı esnaf, konuyu yargıya taşıyarak işgaliye ücretini ödemedi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, dükkan önündeki malzemeleri kaldırmaya gelince esnaf ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Fatih'te bulunan ve yaklaşık 4 bin dükkanın yer aldığı tarihi Kapalıçarşı'daki esnaf, çarşıdaki her dükkan önünde yer alan bölüm için metrekaresine göre her ay Fatih Belediyesine işgaliye parası ödüyor.

Fatih Belediyesi tarafından işgaliye ücretlerine yapılan zamlar, zabıta ile esnafı karşı karşıya getirdi. Ücretleri fazla bulan bazı esnaf konuyu yargıya taşıyarak işgaliye ücretini ödemedi. Bunun üzerine Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, Kapalıçarşı'ya giderek dükkanların önündeki malzemeleri kaldırmak isteyince, esnaf ile zabıta arasında gerginlik yaşandı. Esnaf konunun yargıda olduğunu belirterek, dükkan önündeki malzemelerin toplanamayacağını belirtti.

Belediyenin verdiği sözü tutmadığını söyleyen bir esnaf, "Biz belediye başkanıyla da, belediye başkan yardımcısıyla da konuştuk cam vitrinlerin fiyatının 5 bin lira olduğunu söylediler. Belediye başkanıyla 3,5 saat toplantı yaptık biz. O toplantıda belediye başkanı dedi ki sokak bedelleri belirlendi. Onu kabul ettiler. Ondan sonra da şuradan yukarısı 5 bin lira. Yok ki böyle bir şey. Bunlar konuşulmadı" dedi. Kısa süreli tartışmanın ardından zabıta ekipleri, Kapalıçarşı'dan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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