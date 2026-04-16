Endonezya'dan kaçak yollarla ülkeye soktukları 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kapalıçarşı'da Kaçak Pırlanta Operasyonu - Son Dakika
