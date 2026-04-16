Kapalıçarşı'da Kaçak Pırlanta Operasyonu

16.04.2026 15:48
Endonezya'dan kaçak getirilen 80 karatlık pırlanta için 6 kişi yakalandı, değerli taş ele geçirildi.

Endonezya'dan kaçak yollarla ülkeye soktukları 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
