Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi

Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 'merdiven altı' faaliyet gösterdiği belirlenen yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, bu yerlere kesilen ceza tutarı 80 milyon lirayı buldu. MEB, izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle mücadele ediyor. 81 ilden gelen ihbarlar sonucunda 2 bine yakın izinsiz kurs tespit edildi ve işlemler devam ediyor. Ayrıca, bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.

20.02.2024 11:20  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "merdiven altı" faaliyet gösterdiği belirlenen yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, bu yerlere kesilen ceza tutarı 80 milyon lirayı buldu.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, resmi, özel ve gönüllü kuruluşların her türlü eğitim öğretim faaliyetleri, bakanlığın izni ve denetiminde olduğundan, yetkili makamlardan kurum açma ruhsatı almadan yürütülen faaliyetler "izinsiz" kabul ediliyor.

Söz konusu faaliyetleri yürüten merdiven altı yerler, devletin milli güvenliğine tehdit oluştururken aynı zamanda, "kayıt dışı" olduklarından birçok ekonomik probleme neden oluyor.

Bakanlık, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren söz konusu kurslarla mücadele çalışmalarını İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.

MEB, merdiven altı kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturarak 1 Eylül 2023 itibarıyla kapsamlı bir mücadele başlattı.

Mükerrer ihbarlar birleştirildi

Bu kapsamda, bakanlığa 81 ilden toplam 5 bin 181 kursun "merdiven altı" olduğu yönünde ihbar geldi.

Bakanlıkça yapılan tasnif sonucunda bu ihbarlardan mükerrer olanlar birleştirildi ve 2 bine yakın izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti gösterdiği belirtilen kursla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için valiliklere yazı yazıldı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı da devreye girdi.

Yüzlerce kapatma yapıldı, işlemler sürüyor

81 ilden ihbar edilen 2 bine yakın izinsiz kurstan yüzlercesi ya kapatıldı ya da kapatma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimlerin artırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapatılan 'merdiven altı' kurslara 80 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 06:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kapatılan "merdiven altı" kurslara 80 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement