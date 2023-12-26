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"Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotasında" bisiklet turu etkinliği yapıldı - Son Dakika
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"Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotasında" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nce 2023 yılında halkın hizmetine sunulan "Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotası"nda düzenlenen doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliğine katıldı.

"Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotasında" bisiklet turu etkinliği yapıldı
26.12.2023 - 09:22,
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Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nce 2023 yılında halkın hizmetine sunulan "Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotası"nda düzenlenen doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, "Bandırma Bisiklet Grubu" (BANBİS) ve "Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği" (BANDAK) üyeleri ile bir araya gelen Kayıran, Balıkesir'e kazandırılan Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Sahasının, Balıkesir'in doğa turizmine büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotası, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde başlayıp, tarihi Kirazlı Manastırı'nda son bulan 10 bin 400 metre yürüyüş parkuru ile Kirazlı Manastırı'ndan başlayıp, Erdek'e bağlı Yukarıyapıcı Mahallesi'nde son bulan 9 bin 700 metrelik bisiklet parkurunun yanında 1 adet giriş takı, 1 adet seyir terası, 1 adet ana dinlenme alanı, 2 adet yağmur barınağı ve 27 adet yönlendirme tabelası ile ziyaretçilerini beklediği ifade edildi.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotasında' bisiklet turu etkinliği yapıldı - Son Dakika


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