Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan boş tankeri risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tankerde yapılan aramada, kolilere gizlenmiş 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı bulundu.
Tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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